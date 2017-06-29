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29 Haziran 2017 12:03

Tuzla’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 31 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermiler ele geçirildi.

Tuzla’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi

29 Haziran 2017 12:03

Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan ruhsatsız av tüfeklerine yönelik çalışma başlattı. İlçede ruhsatsız av malzemesi ve tüfeklerinin ticaretinin yapıldığı ihbarını alan Tuzla polisi, geçtiğimiz günlerde iki ayrı işyerine baskın yaptı. Operasyonda işyeri sahipleri F.G. 46) ile B.M. (39) adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan değişik marka ve tipte 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından F.G. adlı şüpheli savcılık talimatı ile emniyetten salıverilirken, adliyeye sevk edilen B.M.’nin ise ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldığı öğrenildi.




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