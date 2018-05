Tuzlalı anneler, günlerini 3 günlük şenlikle kutluyor

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı işbirliğiyle Anneler Günü şenliği düzenlendi. Tuzla sahili Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen şenliğin açılış programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı, AK Parti Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Torlak, Tuzla Belediyesi birim müdürleri ile Tuzlalı kadınlar katıldı.

“Kadınlar, bulundukları her yerde farkındalık oluşturuyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadınların içinde bulundukları topluma katkılarına değindi. Başkan Yazıcı, “Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın elini değdiği her yer, kadının elinin değdiği her yer gibi güzelleşiyor. Kadınlar nezaket, letafet ve merhametiyle bulunduğu her yerde farkındalık oluşturuyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda da, yönetim anlayışımızda da kadının bireysel ve toplumsal her organizasyonda, yapıda olmasını arzu ettik. Çalışmalarımızı da bu şekilde organize ettik. Bu anlayışımızı da sürdürüyoruz” dedi.

“Toplumu şekillendiren gerçek mimarlar annelerdir”

Orhan Veli’nin Anlatamıyorum şiirine atıf yaparak konuşmasına devam eden Başkan Yazıcı, “Anne kelimesi de kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir anlam taşıyor. Anne, kelimelerle ifadesi edilmesi çok zor bir kavram. Erkeği de, kadını da yetiştiren, toplumu şekillendiren gerçek mimar annelerdir. Güçlü devletler, güçlü aile yapısıyla geleceğini daha emin bir şekilde ortaya koyabilirler. Bunun da temel direği annelerdir. Annenin, babayı da çocukları da bir arada tutan temel direk olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizi 9 ay karnında taşıyan, 50 yaşına da gelseniz peşinizden koşan anneleri anlatabilmek kolay değildir. Ne yapsak hakkını ödeyemeyeceğimiz annelere bu 3 günlük programı düzenleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gönül Elleri Çarşısı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Annelerimizin ailenin temel direği, toplumun geleceğidir”

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Torlak, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada “Analar olmasaydı insanlık olmazdı. Ana o kadar değerlidir ki; cennetin anaların ayağının altında olduğunu unutmayalım. Annelerimizin ailenin temel direği, toplumun geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısıyla mümkündür. Annelerimiz dilimizin öğreticisi, hayatı bize tanıtandır. Kendi anne olan, ruhu anne olan, vicdanı anne olan bütün kocaman yürekli kadınlara ve bir evlada anne gibi sarılabilen insanlara selam olsun. Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.

“Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz”

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir de konuşmasında annelerin medeniyetimizdeki yerine vurgu yaptı. Özdemir, “Anne ve babanıza öf bile demeyiniz’ ve ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ düsturuyla anneler gününün 1-2 güne sığmayacak bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz de anneye her zaman değer vermektedir. Karşılıksız seven annelerimiz, bizim her zaman başımızın tacı olmuştur. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Kadın Meclisimizi ve Gönül Elleri Çarşısı’nı bu güzel organizasyon için kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı’dan annelere sürpriz piyano resitali

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şenlikte annelere sürpriz piyano resitali sundu. Başkan Yazıcı, önce “Caddelerde Rüzgar” parçasını çaldı, “Güneşin Alası Çok” şarkısına Kent Konseyi Kadın Meclisi bir ağızdan eşlik etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yazarlar Ayten Albay Bintepe ve Neriman Ertem’e günün anısına plaket verdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi de, görevi Funda Torlak’a devreden AK Parti Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek’e bir buket çiçek verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Emeği Platformu Çarşısı’nın açılışının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde sivil toplum kuruluşlarının standlarını gezdi.

İclal Aydın, Tuzlalı kadınlarla bir araya geldi

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın Anneler Günü Şenliğinde ilk gün programı yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın’ın şiir dinletisi ve söyleşisi ile devam etti.