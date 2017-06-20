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20 Haziran 2017 19:25

Tuzlalı Yaşlılar, bayram sevincini Başkan Yazıcı’nın ziyaretiyle yaşadı

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzlalı Yaşlılar, bayram sevincini Başkan Yazıcı’nın ziyaretiyle yaşadı

20 Haziran 2017 19:25

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinleri ile bayramlaştı.


Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezin misafirleri ile tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Burada kalan yaşlıların günlük faaliyetlerinde yanlarında yer alan Başkan Yazıcı, onların halini hatırını sordu ve bir istekleri olup olmadığını öğrendi. Şadi Yazıcı, ziyaretinde büyüklerimizin elini öperek bayramlarını tebrik etti.


Şadi Yazıcı, “Büyüklerimiz, bizim toplumsal hafızamız ve medeniyetimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan elçilerdir. Onlarla her zaman bir arada olmaya özem gösteriyoruz. Bayram ziyareti gerçekleştirerek birlikte çok güzel vakit geçirdik. Allah, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.




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