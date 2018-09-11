Tuzla'nın Mahallelerinde 1 Tır Dolusu Şenlik Yaşanıyor

Tuzla Belediyesi'nin geleneksel mahalle şenlikleri, bu yıl KİPTAŞ 2. Etap Konutları'nda başladı. Çocuklar için hazırlanan 1 tır dolusu Mahalleler Şenleniyor programı, ailelere yönelik açık hava sinema gösterimi ile sona eriyor.

Tuzla Belediyesi'nin geleneksel organizasyonları arasında yer alan Mahalleler Şenleniyor etkinliğinin ilki KİPTAŞ 2. Etap Konutları'nda gerçekleştirildi. Site sakinlerinin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte 1 tır dolusu etkinlikle eğlenceli saatler yaşandı. İllüzyon, animasyon, jonglör ve tahta bacak gösterileri, sokak oyunları ile eğlenen çocuklar, sahne gösterilerini de keyifle izledi. Çocuklar, şişme oyun gruplarında da doyasıya eğlendi. Mahalleler Şenleniyor etkinliği nostaljik açık hava sinema gösterimi ile sona erdi. KİPTAŞ 2. Etap Konutları sakinleri, organizasyon için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Tuzla Belediyesi Mahalle Şenlikleri, 14 Eylül 2018 Cuma günü Aydınlı Mahallesi'nde devam edecek.