Tuzla’nın Özel Çocukları, Engelliler Haftası’nda resim sergisi açtı

30 çocuğun 16 farklı teknikle 170 eserinden oluşan serginin açılışını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda haftanın 5 günü ücretsiz müzik, halkoyunları, tiyatro, spor ve resim dersi alan ‘Özel Çocuklarımız’, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde yeteneklerini ortaya koyuyor. Resim kursuna katılan 30 özel çocuk, Engelliler Haftası’nda resim sergisi düzenledi. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri, Tuzla Belediyesi birim müdürleri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’ndan sorumlu gönüllü Filiz Saltan, Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Emin Eralp ve okul öğrencileri, Rotary Bölge İşitme Vakfı Engelliler Ortaokulu Müdürü Adnan Etçi ve okul öğrencileri ve komisyona kayıtlı Kadın Kent Gönüllüleri, Özel Çocuklarımız ve aileleri katıldı.

30 özel çocuğun 16 farklı teknikle hazırladığı 170 eser sergilendi

30 Özel Çocuğun yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı Engelliler Haftası’na özel resim sergisinde 170 eser sergilendi. 10 adet oluklu kartondan motif çalışması, 8 adet yalancı gravür, 8 adet zıt renkler kompozisyon, 11 adet origami ile resim çalışması, 10 adet yağlıboya tablosu, 8 adet ahşap tepsi boyama, 8 adet kopyalama ve resim tamamlama, 14 adet karton ev yapımı, 10 adet mimari bahçe tasarımı ve kilden ev yapımı, 30 adet kozalaktan baykuş yapımı 30 adet, 8 adet simetrik kağıt kesimi ve motif, 9 adet deniz efektli resim, 12 adet natürmort, 5 adet ahşap difüzyon, 14 adet resim çerçevesi boyama ve 5 adet kartondan çiçek yapımları sergide büyük beğeni topladı.

Yetenekler tuvalle sınırlı değil

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda resim eğitimi alan “Özel Çocuklarımız” eserlerini sergilerken, aynı komisyona kayıtlı diğer çocuklar da farklı etkinliklerle arkadaşlarına destek oldu. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na kayıtlı Özel Çocuklarımızdan oluşan halkoyunları ekibi Kırklareli yöresi halk oyunları ile izleyenlerin karşısına çıktı. Türkiye Otizm Orkestrası’na katılarak çarşının gurur kaynağı olan Anıl İpek ve Rabia Aytek de, sergiye solo konserleri ile renk kattı, konuklardan tam puan aldı.

Özel Çocuklarımız, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın fotoğrafını kendi ürettikleri çerçeve içinde Başkan Yazıcı’ya hediye etti.

“Herkesin Bize Emanet Edildiği Şuurundayız”

Sergideki tüm eserleri yakından inceleyen, eser sahibi çocuklardan bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yazıcı, “Özel Çocuklarımız ve özel vatandaşlarımızla birlikte daha fazla zaman geçirebilecek imkanların oluşması, onlarla birlikte her türlü çalışmanın ve programın yapılabilmesi bize aynı zamanda insan olduğumuzu hatırlatıyor. Bizim insani olarak gelişmiş ülke olabilmemizin en büyük göstergesi özel insanlarımız ve özel çocuklarımızla birlikte yaşamamızdır. Onlarla birlikte zaman geçirebiliyorsak, onları evlerinden dışarı çıkarabiliyorsak biz gelişmiş olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu konuda Tuzla’da çok güzel işler yapıldı. Bizim belediyemizin, kurumumuzun çalışması için söylemiyorum. Herkes çok özverili, gönüllü çalıştı ve gönüllü olmadan da bu iş olmazdı. Şehri emin olarak herkesin bize emanet edildiği şuurundayız. Engellisinin de, kimsesizin de, dulun da, yetimin de, yaşlının da, şehit ve gazi ailelerinin de bize emanet olduğu şuuruyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda bize anlam katan ve çalışmamızı anlamlandıran gönüllü ruhuna sahip herkese ama özellikle kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından hazırlanan Engelliler Haftası özel resim sergisi, 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenecek.