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05 Temmuz 2017 15:44

Tuzlaspor Osman Fırat’ı transfer etti

Tuzlaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzlaspor Osman Fırat’ı transfer etti

05 Temmuz 2017 15:44

Mavi-beyazlı ekip E.Y.Malatyaspor’un stoperi 1984 doğumlu Oosman Fırat’ı renklerine bağladı. Tuzlaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Osman Fırat’ın imza töreninde bir konuşma yapan Tuzlaspor Başkanı Murat Erdoğan “İkinci dış transferimizi yaptık. Ekibimizi iyi futbolculardan kurmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde transferlerimiz sürecektir” dedi. Tuzlaspor’a gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Fırat; “Profesyonel futbolcuların devir aldığı Tuzlaspor yönetimi ile birlikte bu sezon ligde başarılı işler yapacağımıza eminim. Teknik Direktörümüz Osman Gökhan’ı çok önceden tanıyorum. Bu sezon Tuzlaspor için ter dökeceğim için sevinçliyim” dedi.




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