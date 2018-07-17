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17 Temmuz 2018 15:43

TV+ ile bomontiada’da bu hafta Nicole Kidman beyaz perdede

TV+ sponsorluğundaki açık havada film keyfi devam ediyor.

TV+ ile bomontiada’da bu hafta Nicole Kidman beyaz perdede

17 Temmuz 2018 15:43

Bu hafta bomontiada’da hafta Nicole Kidman ve Colin Farrell’ın başrolü olduğu Yorgos Lanthimos filmi Kutsal Geyiğin Ölümü perdeye yansıtılacak.


Yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden TV+ ile Açık Havada Başka Sinema sürüyor. TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla bomontiada’da Çarşamba akşamları, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri beyaz perdeye yansıtılıyor.


Bu Çarşamba ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’


Yapılan açıklamaya göre bomontiada’da bu hafta The Killing of a Sacred Deer/Kutsal Geyiğin Ölümü filmini izleyicilerle buluşturuyor. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un filmi, başarılı bir cerrah ve babasının boşluğunu onunla doldurmaya çabalayan bir ergen etrafında dönüyor. Filmin başrolünde ise Nicole Kidman ile Colin Farrel yer alıyor.




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