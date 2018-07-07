TV+’ta kullanıcı sayısı 2,5 milyona ulaştı

Dünya Kupası maçlarını en fazla Kayseri, Ankara ve Gaziantep izledi.

Turkcell’in televizyon platformu TV+’ın kullanıcı sayısının 2.5 milyona ulaştığı bildirildi. Yapılan açıklamada; Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran seçim gecesinde izlenme rakamları 3’e katlanarak bugüne kadarki en yüksek kullanım oranın elde ederken, mobil uygulamada en fazla Kayseri, Ankara ve Gaziantep’te izlendi.

Almanya’ya açılıyor

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Turkcell olarak son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakalamaya devam ediyoruz. Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü var. Son iki yıldır bu kapsamda, yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Müşterilerimizin bir gününün bin 440 dakikasına değer katan dijital servis portföyümüzü geliştiriyoruz. TV+, BiP, fizy, Dergilik, Yaani, Lifebox ve UpCall ile toplumun her kesimine ulaşıyor, bin 440 dakikaya değer katıyoruz. Artık dijital ihracat dönemini başlatarak, ürünlerimizi dünyadaki bütün operatör kullanıcılarına açtık. TV+, çok yakında Almanya’da da hizmete başlıyor. Gurbetçiler Türkiye’de olduğu gibi en sevilen içerikleri TV+’tan izleyebilecek" dedi.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, "TV+ ile Bomontiada’da 2 yıldır ücretsiz film gösterimleri yapıyoruz. Amacımız film severleri yaz aylarında açık havada film dünyasıyla buluşturmak. Geçen yıl yaz boyunca her çarşamba yaptığımız gösterimlerle 30 bin kişi etkinliğimizi ziyaret etti, dijital mecralardan ise 1.5 milyon kişiye ulaştık. TV+ farkıyla, bu imkanları oluşturmak önceliğimizde, kullanıcılarımız neredeyse orada olacağımız projelerde yer almaya devam edeceğiz. Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz, bunun için sadece Bomontiada’ya gelip etkinlik öncesi isim yazdırmanız yeterli" diye konuştu.

Uygulama ile ilgili şu veriler kaydedildi:

"2.5 milyon kullanıcıya ulaşan TV+, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu oldu.

Mobilde kullanıcılar günde 63 dakika TV+ seyrediyor.

Türkiye gündemi TV+’tan takip ediliyor. TV+ 24 Haziran Seçim akşamı, bugüne kadar ki en yüksek kullanım rakamına ulaştı.

Bugün kullanıcılarımız TV+’ta 1 saat mobil uygulamadan, 8 saat evlerinde kutu üzerinden zaman geçiriyor".