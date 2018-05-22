Twitter’ın seçimlerdeki etkisi

Kongrede “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasi Yaşamında Twitter Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri” başlıklı bir bildiri sunan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi, İletişim ve Medya Yönetimi doktora öğrencisi Gülay Asit, siyasi partilerin ve liderlerinin Twitter hesaplarını incelediği bildirisini sundu.

“Sosyal medya uzmanlarından destek almaları uygun olacaktır”

KKTC’deki son seçimlerde siyasi aktörlerin Twitter’ı nasıl kullandığını, ne tür tweetler paylaştı, tweet atma sıklıkları nasıldı, gibi soruları irdelediği çalışmasında Asit, Twitter özelinde parti ve liderlerinin sosyal medya kullanımını belirlemeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi; “Seçim çalışmalarında Twitter üzerinden seçmenle iletişim kurmak son yıllarda dünya genelinde oldukça yaygın bir eğilim oldu. İlk olarak Amerika Eski Başkanı Barack Obama ile başlayan bu eğilim bugün birçok ülkede gözlemleniyor. KKTC’deki son seçimlerde de Twitter yaygın bir şekilde kullanıldı fakat geleneksel iletişim aracı gibi alıcıyı pasif gören kullanım, Twitter’ın çift yönlü iletişim özelliğiyle örtüşmüyor. Belki de siyasi aktörlerin bu konuda bir sosyal medya uzmanından destek almaları daha uygun olacaktır” çıkarımında bulundu.