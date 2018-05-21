TYF Türkiye Şampiyonası’nda kazananlar belli oldu

Altınkum sahilinde gerçekleşen ödül törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ile sporcular, antrenörler, hakemler ve sporcu velileri katıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “Türkiye Şampiyonası, Didim’in mükemmel ev sahipliğinde, herkesin el birliğiyle katkılarıyla mükemmel şekilde ilk haftasını tamamladı. Bu şampiyonalarla biz milli takımlarımızı seçiyoruz. Onun için adil olması ve yarışların kaliteli tamamlanması çok önemli; herkesin yüzü gülüyor. Çok güzel bir haftayı geride bırakıp, ikinci haftamıza başlayacağız. Akıllarda kalacak bu organizasyona ev sahipliği yapan Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla hanım ve yönetimine, Belediyemize, Kaymakamlığımıza, Garnizon komutanlığımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TYF Türkiye Şampiyonası’nın ilk haftasında Optimist sınıfında 58 kulüpten 412 sporcu, Laser sınıfında ise 51 kulüpten 159 sporcu birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda Optimist Genel’de Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Can Ertürk birinci oldu. İkinci sırayı yine Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Kuzey Kumlalı alırken üçüncü sırada Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Sabri Kerem Erkmen yer aldı. Optimist Kızlar’da Turgutreis Yelken Kulübü’nden Bilgenur Yazıcı birinci olurken İskenderun Yelken Kulübü’nden Elmas Gül Koca ikinci ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Ekinsu Gökkurt üçüncü oldu. Optimist Junior’da Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Ege Ayyıldızbayraktar birinciliği elde ederken Samsun Yelken Kulübü’nden Gökçe Gümüş ikinciliği aldı. Yarışları üçüncü sırada ise Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Yusuf Karan Özgöz tamamladı. Optimist Junior Kızlar’da ise Samsun Yelken Kulübü’nden Gökçe Gümüş zirvenin sahibi oldu. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Medine Havva Tatlıcan ikinci ve Büyükçekmece Yelken Kulübü’nden Gökçe Çıtır üçüncülüğü elde etti. 2006 Yılında Doğanlar Özel Ödülü Genel’de Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Kuzey Kumlalı’nın, Kızlar’da ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Ece Tüzün’ün oldu. Laser 4.7 Genel’de B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi’nden Batu Özonur birinciliği kazanırken Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Doruk Demircan ikinci ve Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü’nden Ege Batmaz üçüncü oldu. Laser 4.7 Kız kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ece Asya İkizler birinci olurken Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Zulal Alev Erkan ikinci ve Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Zeynep Tuncalı üçüncü sırada yer aldı. Laser 4.7 Junior’da ise İstanbul Yelken Kulübü’nden Arda Göreci birinci, Turgutreis Yelken Kulübü’nden Umut Eyriparmak ikinci ve Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Derin Baytur üçüncü oldu. Laser Radial Genel ve Kadın kategorilerinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ecem Güzel yarışları birinci sırada tamamladı. İkinciliği Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Ayşenur Orhan ve üçüncülüğü Fenerbahçe Doğuş Yelken’den İlayda Veziroğlu elde etti. Laser Radial Genç kategorisinde ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den İlayda Veziroğlu birincilik kürsüsüne çıkarken B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi’nden Efe Ağan ikinci ve Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Yılkan Timurşah üçüncü sırada yer aldı. Laser Standar Genel’de Fenerbahçe Doğuş’tan Kerim Kaan Ordu birinci yine Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Berkay Abay ikinci ve İstanbul Yelken Kulübü’nden Saffet Onur Bilgen üçüncü oldu. Laser Standard Genç’te ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Berkay Abay yarışları birinci sırada tamamladı. İkinci İstanbul Yelken Kulübü’nden Alp Baltalı ve Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Barsgan Dökmeci de üçüncülüğü elde etti.