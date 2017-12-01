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01 Aralık 2017 13:47

U14 seçmeleri sona erdi

Tolunay Kafkas sorumluluğundaki genç milli takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı oyuncu seçmeleri sona erdi.

U14 seçmeleri sona erdi

01 Aralık 2017 13:47


U14 seçmeleri, 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde düzenlendi.


Seçmelere İstanbul’dan 4, Ankara ve İzmir’den 2, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya ve Van’dan 1’er olmak üzere 20 bölge karması katıldı.


Genç milli takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği U14 seçmeleri sonrası, genç milli takımların en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı’na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.




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