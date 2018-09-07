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07 Eylül 2018 20:56

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 4 - Güney Kıbrıs: 0

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6.

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 4 - Güney Kıbrıs: 0

07 Eylül 2018 20:56

Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs’ı 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Dorukhan Toköz’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Merih Demiral’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Adil düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


25. dakikada orta sahada topla buluşan Deniz Hümmet, pasını Barış Alıcı’ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Barış’ın vuruşunda kaleci Pareskevas gole izin vermedi.


38. dakikada Eslem’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz’ün kafa vuruşu direkten döndü.


76. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Orkan Çınar’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0


80. dakikada Orkan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle Adil Demirbağ’ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.


81. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Orkan, topu kaleci Pareskevas’ın solundan ağlara yolladı. 3-0


88. dakikada Melih Okutan’ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Hadjipaschalis, ters vuruşla fileleri havalandırdı. 4-0



Stat: Recep Tayip Erdoğan


Hakemler: Danilo Grujic xx, Dragan Bogicevic xx, Oliver Petrovic xx


Türkiye: Muhammed xx, Adil xxx, Merih xx, Dorukhan xx, Barış x (Orkan dk. 63 xxx), Eslem xx (Ahmed İldiz dk. 70 x), Melih xx, Deniz xx, Abdürrahim xx, Muhayer xx (Umut dk. 83 ?), Berkay xx


Yedekler: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay


Teknik Direktör: Vedat İnceefe


Güney Kıbrıs: Pareskevas x, Karo x, Kyprianou x, Papagergiou x (İlia dk. 71 x), Panagi x (Spolijaric dk. 62 x), Charalampous x (Zachariou dk. 76 x), Pittas x, Artymatas x, Kyriakou x, Hadjipaschalis x, Soteriou x


Yedekler: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis


Teknik Direktör: Nicos Andronicou


Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)


Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs)




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