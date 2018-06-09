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09 Haziran 2018 21:21

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor

09 Haziran 2018 21:21

gün geride kaldı.


Bugün akşam seansında ilk olarak yarı final maçları yapıldı. 86 kiloda Arif Özen yarı final maçında Belarus’tan Raman Chytadze’yi 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Arif yarın akşam Rusya’dan Arsen-Ali Musalaliev ile altın madalya mücadelesine çıkacak. Final bölümünde ise 70 kiloda altın madalya mücadelesi veren Enes Uslu Ukrayna’dan Oleksii Boruta’ya 4-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Bronz madalya için mücadele eden 57 kiloda Bekir Şahin Yunanistan’dan Georgios Pilidis’e 7-6, 65 kiloda Utku Doğan Fransa’dan İlman Mukhtarov’a 7-4, 79 kiloda Muhammet Lütfi Küçükyıldırım Gürcü Nika Kentchadze’ye 4-2 yenilerek Avrupa beşincisi oldu. Mindere son olarak 97 kiloda bronz madalya mücadelesi için Feyzullah Aktürk çıktı. 2016 büyükler Avrupa üçüncüsü olan rakibi karşısında elinden gelen mücadeleyi ortaya koyan Feyzullah maçı 2-1 yenik kapattı ve Avrupa beşincisi oldu.




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