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07 Haziran 2018 13:14

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na grekoromen milli takımı damga vurdu

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil maçları dün sona ererken, Grekoromen Milli Takımımız 7 madalya ve topladığı 142 puanla 2.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na grekoromen milli takımı damga vurdu

07 Haziran 2018 13:14

oldu. Şampiyonayı 161 puanla Rusya birinci, 121 puanla Gürcistan üçüncü olarak tamamladı.


132 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Kerem Kamal altın, 72 kiloda Cengiz Aslan, 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 130 kiloda Osman Yıldırım gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak, 97 kiloda Süleyman Erbay ve 77 kiloda Fatih Cengiz bronz madalya kazandı. Toplamda 7 madalyanın sahibi olan Grekoromen Milli Takımımız topladığı 142 puanla Avrupa ikincisi oldu.



Musa Aydın: "Üstüne koyarak ilerliyoruz"


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, göreve geldikleri günden bu yana her şampiyonada üstüne koyarak ilerlediklerini belirterek, “Geçen sene Macaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 2’si altın olmak üzere 4 madalya almıştık. Bu sene ise toplam 10 sıkletin yedisinde madalya aldık. Türk güreşi 2015 yılından bu yana yaşadığı çıkışı bundan sonraki tüm organizasyonlarda da göstererek 2020 Olimpiyatları’nda çok daha başarılı olacaktır. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası şu ana kadar hem organizasyon hem de sporcularımızın elde ettiği başarı adına oldukça güzel geçiyor. Grekoromenden sonra kadın güreşçilerimizden ve serbest stilde mücadele eden güreşçilerimizden de önemli başarılar bekliyoruz” şeklinde konuştu.




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