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06 Haziran 2018 19:01

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na kadınlar damga vuruyor

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kiloda Evin Demirhan ve 68 kiloda Buse Tosun altın madalya, 55 kilo’da Elif Yanık ise bronz madalya maçı oynama hakkını elde ettiler.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na kadınlar damga vuruyor

06 Haziran 2018 19:01


Sabah seansında rakiplerini geride bırakarak yarı finale yükselen sporculardan 50 kiloda Evin Demirhan, Alman güreşçi Ellen Reisterer ile karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan ve 4-4 berabere biten maçı puan üstünlüğü ile kazanan Evin, finale yükselen isim oldu. Evin Demirhan, yarın akşam finalde Ukrayna’dan Oksana Lıvach ile altın madalya için mücadele edecek. 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden Buse Tosun da Ukrayna’dan Alla Belinska karşısında adeta şov yaptı ve mücadeleyi 14-3 kazanarak finale yükselen bir başka milli sporcu oldu.


55 kiloda Elif Yanık ise Alman Elena Heike Brugger ile karşılaştı. Müsabakayı 4-3 önde götürürken son saniyede rakibine puanlar kaptıran milli güreşçi, karşılaşmayı 7-3 kaybetti. Elif, yarın akşam bronz madalya için mindere çıkacak. Elif Yanık’ın rakibi yarın sabah yapılacak olan repesaj maçlarından sonra belli olacak.




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