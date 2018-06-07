U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na kadınlar damga vuruyor

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda Buse Tosun, finalde Rus Khanum Velieva ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçı 6-5 kazanan Buse, madalya kazandı. 50 kiloda son U23 Dünya Şampiyonu Evin Demirhan da altın madalya için çıktığı final müsabakasında Ukrayna’dan Oksana Lıvach’a 5-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 55 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Elif Yanık, Avusturya’lı rakibi Jeanne Agnes Kessler’i 10-0 sayı tuşu ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle kadınlarımız günü 3 madalya ile tamamlamış oldu. Finallerden önce yapılan yarı final müsabakalarında ise 53 kiloda Zeynep Yetgil, Norveç’li rakibi Silje Knutsen Kippernes’i tuşla mağlup ederek finale yükseldi. Zeynep, yarın finalde Belarus’tan Katsiaryna Pichkouskaya ile altın madalya için karşılaşacak. 65 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Aslı Tuğcu ise Bulgar Rakibi Sofiya Hristova Georgieva’ya 2-1 yenilerek bronz madalya maçı oynama hakkını elde etti. Aslı’nın rakibi de yarın yapılacak olan repesaj maçlarından sonra belli olacak. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın kadınlarda bugün yapılan eleme maçlarının repesajları ve finalleriyle serbest stilde 57,65,70,79 ve 97 kiloların eleme maçları yapılacak.