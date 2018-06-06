U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na kadınlarımız fırtına gibi başladı

Kadın güreşçilerin ortaya koyduğu performans göz doldurdu.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan ilk maçında Bulgar Fatme Ibraimova Nandeva’yı 4-0, ikinci maçında ise Polonya’dan Agata Marta Walerzak’ı 10-0 sayı tuşu ile yenerek yarı finale yükseldi. Evin yarı finalde Alman Ellen Reisterer ile karşı karşıya gelecek. 55 kiloda mindere çıkan Elif Yanık Ukrayna’lı rakibi Yevgeniya Pavlova’yı 11-6 yenerek yarı finale yükseldi. Güreşçimizin yarı finaldeki rakibi Almanya’dan Elena Heike Brugger oldu. 59 kilodaki sporcumuz Nuray Karadağ Moldova’lı rakibi Anastasia Nichita’ya 10-0 yenilerek elendi. 68 kiloda Buse Tosun ilk maçında Bulgar Viktoria Ivana Bobeva’yı 10-0 sayı tuşu ile yenerken ikinci maçında Modova’dan Danute Domikaityte’ye 12-0 mağlup oldu. Buse 3. maçında Rus Khanum Velieva’yı tuşla yenerek yarı finale yükselen bir diğer isim oldu. Buse Tosun Ukrayna’dan Alla Belinska ile karşılaşacak. Ülkemizi 76 kiloda temsil eden Ayşegül Özbeye ise Azeri Sabira Aliyeva’ya 8-1 yenildi.

Bu maçlarla birlikte 3. gün sabah seansı tamamlanmış oldu. Akşam saat 17.15’de kadınlar yarı final maçları ve ardından dün yapılan grekoromen maçlarının finalleri yapılacak. 60 kiloda Kerem Kamal Rus Artur Petrosian ile, 72 kiloda Cengiz Arslan Gürcistan’dan Ramaz Zoidze ile altın madalya mücadelesine çıkacaklar. 82 kiloda Burhan Akbudak Hırvat Filip Sacıc ile ve 97 kiloda Süleyman Erbay İtalyan Zsolt Toeroek ile bronz madalya mücadelesine çıkacaklar.