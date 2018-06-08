U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye rüzgarı

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda heyecan serbest güreş eleme maçlarıyla İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda sürüyor. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, bugün yarıştığı 5 sikletin üçünde yarı finale yükselmeyi başardı. 70 kiloda Enes Uslu ilk maçında Rus rakibi Ruslan Bogatyrev’i 11-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Polonyalı Patriyk Olenczy’i 10-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Enes yarı finalde Gürcü Giorgi Sulava ile karşılaşacak. 57 kiloda Bekir Şahin ilk turda Kosovalı Drilon Syla’yı 9-0, çeyrek finalde de Ermeni Karen Zurabyan’ı 10-0 sayı tuşu ile yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bekir yarı finalde Rus İbragim İlyasov ile karşılaşacak. 65 kiloda Utku Doğan ilk maçında Slovak Elbrus Chertkoev’i 4-3, çeyrek finalde de Moldovalı Maxim Sacultan’ı 14-6 yenip yarı finalist oldu. Utku’nun yarı finaldeki rakibi ise Rus Nachyn Sergeevitvh Kuular oldu.

97 kiloda Feyzullah Aktürk’ün mağlup olduğu Belarus’lu güreşçi Dzianis Khramiankou ve 79 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyoldırım’ın mağlup olduğu Rus Radik Valiev finale çıkarsa Muhammed ve Feyzullah yarın sabah repesaj maçı yaparak madalya şansını sürdürecek.

Serbest güreşte bugün sabah yapılan 5 sikletin yarı finalleri saat 17.15’de gerçekleşecek. Saat 18.00’de ise kadınlar 53-57-62-65 ve 72 kilolarda final müsabakaları yapılacak. 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Belaruslu Kaysiaryna Hristova Georgieva ile altın madalya için mindere çıkacak. 65 kiloda Türkiye’yi temsil eden Aslı Tuğcu ise İsveç’ten Moda Lena Maria Nygren ile bronz madalya maçına çıkacak.