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09 Haziran 2018 15:16

U23 Avrupa şampiyonası’nda heyecan sürüyor

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiğiU23 Avrupa şampiyonası serbest stilde yapılan maçlarla sürüyor.

U23 Avrupa şampiyonası’nda heyecan sürüyor

09 Haziran 2018 15:16

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği


U23 Avrupa şampiyonası serbest stilde yapılan maçlarla sürüyor.


Bugün sabah seansında 57-65-70-79 ve 97 kilolarda repesaj ve 61-74-86-92 ve 125 kilolarda eleme maçları yapıldı. 79 kiloda repesaj


maçına çıkan Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, Ermeni rakibi Andranik Gabrielyan’ı 15-13 yenerek bronz madalya mücadelesi yapma hakkını elde etti. Muhammed Lütfi, akşam seansında Gürcü Nika Kentchadze ile bronz madalya maçına çıkacak. Eleme maçlarında ise 86 kiloda Arif Özen Ukrayna’lı rakibi Lllia Archaia’yı 10-0 sayı tuşu ile yenerek final kalan tek güreşçi oldu. Arif yarı finalde Belarus’tan Raman Chytadze ile karşılaşacak. Çeyrek finalde 125 kiloda Hüseyin Mehmet Civelek Polonya’dan Kamil Tomasz Kosciolek’e, 92 kiloda Semih Yazıcı Gürcü Irakli Mtsituri’ye, 61 kiloda da Ertuğrul Kahveci Moldova’lı Vitale Bunici’ye yenildi. Bu sporcular çeyrek finalde mağlup eden


güreşçiler finale çıkarsa sporcularımız yarın repesaj maçları yaparak madalya şanslarını sürdürecekler.


Bugün saat 17.15’de 61-74-86-92 ve 125 kilolarda yarı final maçları yapılacak. Saat 18.00’de ise 57- 65-70-79 ve 97 kilolarda altın ve bronz madalya karşılaşmaları yapılacak. Serbest güreş milli takımımız 70 kiloda altın, diğer 4 sikletlerde bronz madalya mücadelesi verecek. 70 kiloda Enes Uslu Ukrayna’lı rakibi Oleksil Boruta ile altın, 57 kiloda Bekir Şahin Yunan Rakibi Georgios Pilidis’le, 65 kiloda Utku Doğan Fransız Ilman Mukhtarov ile, 79 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım Gürcü Nika Kentchadze ile ve 97 kiloda Feyzullah Aktürk Alman Erik Swen Thiele ile bronz madalya mücadelesine çalacaklar.




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