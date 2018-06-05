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05 Haziran 2018 20:32

U23 Avrupa Şampiyonası’ndan görkemli açılış

32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile gerçekleşen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın resmi açılış töreni yapıldı.

U23 Avrupa Şampiyonası’ndan görkemli açılış

05 Haziran 2018 20:32


İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Avrupa Güreş Federasyonları Birliği (Cela) Başkanı Tzeno Tzenov, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Cemil Boz, Avrupa güreş birliği üyeleri ve çok sayıda davetli kayıldı.


Açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, U23 Avrupa Şampiyonası’nı ülkemize veren UWW başkanı ve yetkililerine teşekkür ederek, “Burada şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.


Açılış konuşmasında Türk güreşine değinen Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise, “Güreş bizim atasporumuz. Büyük Başarılar elde ettiğimiz bir branş. Burada mücadele eden tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" dedi.


Eski bakan Akif Çağatay Kılıç ise katılan tüm ülkelere başarılar dilerken, “Bizim amacımız Türkiye’de çok başarılı organizasyonlar yapılabileceğini göstermek. Daha önce bunu çok defalar gerçekleştirdik. Ben bu organizsayonun da son derece başarılı bir şekilde geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.


Daha sonra kürsüye gelen Dünya Güreş Birliği Başkan vekili ve Avrupa güreş birliği başkanı Tzeno Tzenov, tüm takımlara başarılar dilerek şampiyonanın resmi açılışını yaptı. Daha sonra Plaket töreni düzenlendi. Mehter marşı ve yöresel oyunlar ile açılış töreni sona erdi.


Ardından yarı final maçlarına geçildi. 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, Romen rakibi Teodor Horatoru’yu 9-1 sayı tuşu ile, 72 kiloda Cengiz Arslan Ermeni rakibi Arman Baghdasaryan’ı 11-0 sayı tuşu ile yenerek altın madalya maçı oynamaya hak kazandı. 97 kiloda Süleyman Erbay, Rus Aleksandr Golovin’e 8-0 sayı tuşu ile, 82 kiloda Burhan Akbudak Ukrana’dan Yaroslav Fılchakov’a 5-1 yenildi. Bu sporcular yarın bronz madalya için mindere çıkacak.




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