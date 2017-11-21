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21 Kasım 2017 23:47

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 1 altın 2 bronz

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ilk gün, yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 75 kiloda Fatih Cengiz altın, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 1 altın 2 bronz

21 Kasım 2017 23:47


İlk Turda Amerikalı Jesse Alexander Porter’ı 2-1 ikinci turda Azeri sporcu Nasir Hasanov’u 4-1, yarı finalde de Rus rakip Akhmed Aytsukov’u 5-2 yenen Fatih Cengiz finalde Gürcü rakibi Gela Bolkvadze ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Fatih Cengiz rakibini 5-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


71 kiloda mindere çıkan Murat Dağ ise ilk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto’yu 8-2 ikinci turda Ermenistan’dan Armen Hakobyon’u 3-2 yendi. Yarı finalde ise Gürcü rakibi Ramaz Zoidze’e 3-2 yenilerek bronz madalya için mücadele etme hakkını elde etti. Rus Rinat Akhmedov’la karşılaşan ay-yıldızlı sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Murat Dağ bronz madalya kazandı


98 Kiloda mücadele eden Fatih Başköy, ilk turda Japon Yuta Nara’yı 9-0, ikinci turda Honduraslı Hejia Castillo’yu 8-0 yenerken, yarı finalde Fin’li rakibine 3-1 mağlup oldu. Başköy Yunanistanlı rakibi Michail Iosifidis ile yaptığı bronz madalya mücadelesinde rakibine minderi adeta dar etti. Maçı 4-2 kazanan Başköy, bronz madalya kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı açıklamada, "1 altın 2 bronz madalya kazandık. Sporcularımızın ilk günkü performansı bizleri mutlu etti. İnşallah diğer günlerde de madalyalarımız gelmeye devam eder” şeklinde konuştu.




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