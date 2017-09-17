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17 Eylül 2017 21:42

U23 Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Türkiye, 2017 FIVB U23 (23 Yaş Altı) Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya’yı 15-12, 15-11, 15-13 ve 15-8’lik setlerle 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

U23 Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

17 Eylül 2017 21:42


U23 Milli Takımı, 2017 FIVB Bayanlar U23 Dünya Şampiyonası Finalleri’nde oynadığı yedi maçtan altısını kazanarak, kupanın sahibi oldu. Turnuvanın başından sonuna oyun disiplininden kopmadan, iyi oyun sergileyen, güçlü rakiplerini tek tek geçerek, hedefine adım adım ilerleyen, final maçında da güçlü rakibine karşı şans vermeyen Milli Takım, altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.


U23 yaş kategorisinde üçüncü kez düzenlenen (2013 ve 2015) Dünya Şampiyonası’nda Türkiye 2015’de ikincilik kazanmıştı.


Milli Takım kafilesi, yarın (18 Eylül Pazartesi) saat 12.30’da Atatürk Havalimanı’nda olacak.




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