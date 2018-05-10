Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin internet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesine ilişkin açtıkları davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada taksici odaları yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan davacı taraf avukatı, mahkemeye daha önce sundukları belgelere göre Uber’in korsan taksicilik yaptığının emniyet tarafından açıkça yazıldığını belirterek, Uber’e yönelik tedbir kararı alınmasını talep etti.

Avukat, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki davada Uber International Holding’in bu davada ise Uber Technologies Inc’in davalı olduğunu kaydederek, "Türkiye marka sahibi olan Uber Technologies’dir. Ortak şirketlerdir. Uber Technologies’nin Uber International Holding’in şirketi olduğu düşünülüyor. Uber Türkiye’nin kurucusu Uber International’dır. Şirketler arasında da bağlantı vardır. Bu nedenle Uber yazılım Türkiye şirketinin de davaya dahil edilmesini istiyoruz" dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu dava dosyasının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) göre İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti.

Duruşmanın ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup taksici, "Taksiciler adalet istiyor" ve "Global korsana hayır" yazılı pankartlar açtı.

‘4963 Uber ve benzeri korsan taşımacı araçlara ceza uygulanmıştır’

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, makamlardan almış oldukları belgelerle ilgili açıklamada bulunarak, “İçişleri bakanlığı 4 ay içerisinde 4963 Uber korsan taşımacı araçlara ceza uygulanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1577 aracın turzim belgesi ise iptal edilmiştir. Ulaştırma Bakanlığımız B2 belgesi ile kesinlikle taksicilik yapılması yasaklanmıştır” dedi.

Uber kullanan vatandaşlara 344 TL para cezası

Uber kullanan vatandaşlarımıza uygulanan ceza ise 344 TL olduğunu aktaran Aksu, “ Yasal olan devletin resmi yönden taksici esnafına sunduğu yasal plakaların bulunduğu taksilerdir. Bizler bu araçları bakanlar kurulu kararı ile 1986 yılında devletimizden satın aldık. Sosyal medya kanalları ve basın yayın organlarıyla meşrulaşmaya çalışanlar ise kendilerine zemin oluşturmaya çalışıyor bizler bunun farkındayız ve sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.