UBER sürücülerinden, Eyüp Aksu hakkında suç duyurusu

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER sürücülerinin bağlı olduğu Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Magriso suç duyurusu dilekçesini sunarak savcılığa ifade verdi.

İfade işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Magriosu, “ UBER'in erişilmesine engel konulu dava geçtiğimiz hafta görüldü. Önceki dava sonrasında Eyüp Aksu ‘Mahkeme bizim lehimize karar vermezse, istediğimiz gibi sonuç almazsak sabrımız taşar sokakları yakar yıkarız' şeklinde bir açıklaması olmuştu. Geçtiğimiz hafta görülen duruşması öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle taksiciler tarafından UBER araçlarına saldırılar düzenlenmeye başlandı. Biz de bu saldırlar üzerine suç duyurusunda bulunduk. Bir kez daha devletimize sığındık” dedi.

“Arkadaşlarımızı sükunete davet ediyoruz”

Saldırılara karşı karşıya kalan UBER sürücülerini sükûnete davet eden Magriso, “Arkadaşlarımızı sükunete davet ediyoruz. Saldırı olduğu zaman fiziki bir karşılık vermesinler. Yaşanan sıkıntıyı emniyet birimleriyle paylaşsınlar. Taksici esnafından da aynı anlayışı bekliyoruz” dedi.