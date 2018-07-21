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21 Temmuz 2018 12:25

Uber sürücüsüne taksi şoföründen sopalı saldırı

İstanbul Fatih’te bir taksi şoförü Uber sürücüsüne sopayla saldırdı.

Uber sürücüsüne taksi şoföründen sopalı saldırı

21 Temmuz 2018 12:25

İçinde turist bulunan Uber aracının camına sopayla vuran taksici küfürler ederken, araçtaki turistler panik dolu anlar yaşadı.


Fatih Sirkeci’de içinde turist olan Uber aracını gören taksici öfkeyle aracını durdurdu. Araçtaki sopayı alan taksi şoförü araca doğru koştu. Aracın camına sopayla vuran taksi şoförü tehditler savurdu. Bu sırada araçta bulunan turistler panik dolu anlar yaşadı. Turistlerden biri olayı cep telefonuyla görüntüledi. Taksi şoförü, Uber sürücüsünü tehdit ettikten sonra aracına gitti.




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