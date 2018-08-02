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02 Ağustos 2018 13:15

Uçağınız rötar yaparsa tazminat hakkınız var

Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir uçak rötarı olayında Yargıtay, mağduriyet yaşayan yolcunun tazminat hakkı olduğuna hükmetti.

Uçağınız rötar yaparsa tazminat hakkınız var

02 Ağustos 2018 13:15



Havayolu ulaşımında sık sık yaşanabilen uçak rötarlarıyla ilgili bir olayda Yargıtay’dan tazminat hakkı olduğuna dair karar çıktı. Olayın kendi şartları içerisinde uçağın hareketinin, yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre gecikmesinin, yolcuya sözleşmeden cayarak zararını isteme hakkı vereceğini belirten Yüksek Mahkeme, uçuş firmasını dava eden yolcuyu haklı buldu.



Dava konusu olayda Sahiba Gökçen Havalimanından kalkması planlanan uçağın uçuşu, daha önce kuş çarpmasına bağlı olarak iniş takımında meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılan zorunlu onarım nedeniyle 3 saat 20 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirilmişti. Gecikme dolayısıyla bu uçuşla bağlantılı uçuşunu kaçıran yolcu firma aleyhine uğradığı zararın giderilmesi talebiyle dava açmıştı.



Konuyu inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, duruma ve şartlara göre yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre uçağın hareketinin geciktiği, davacının sözleşmeden cayarak zararını istemekte haklı olduğuna hükmetti.


Uygulamada yolcu ve uçuş firmaları arasındaki uyuşmazlıklar, havayolu iç hat taşıma sözleşmesi uyarınca Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK) hükümlerine tabi oluyor. TSHK 122. maddesine göre taşıyıcı pozisyonundaki firmalar seferlerde meydana gelecek gecikmelerden doğan zarardan sorumlu tutuluyor. Aynı Kanun’un 123.maddesi uyarınca da taşıyıcı zararı önlemek için gerekli tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa bu takdirde artık zarardan sorumlu olmuyor.




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