Uçak biletlerinde TL’ye destek kampanyası

com; vatandaşların seyahat masraflarını düşünerek uçak bileti fiyatlarında Türk Lirası üzerinden indirime gittiklerini açıkladı.

Türkiye’nin en iyi seyahat ve turizm sitesi kategorisinde altın örümcek ödüllü yüzde 100 yerli uçak bileti arama motoru sitesi Turna.com, dalgalanan kura karşı bir dizi yeni indirim kampanyası düzenledi. Son dönemde Türkiye ekonomisine yönelik baskıların hafifletilmesinin önemine dikkat çeken Turna.com CEO’su Dr. Kadir Kırmızı, her sektörden temsilci ve yöneticilerin bu konuda irili ufaklı, üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kırmızı, “Biz de uçuş ücretlerini düşürme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle yurtdışı uçuşların fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunmak için özel bir bütçe ayırdık” dedi.

“Önceliği yurtdışına çıkmak zorunda kalan çocuklu ailelere verdik”

Dr. Kadir Kırmızı, seyahat edenlerin masraflarını bu sebeple azaltmak için uçak bileti fiyatlarını nasıl düşürdüklerini şöyle açıkladı:

“Sadece tatil amaçlı yurtdışı seyahati yapılmıyor. Yurtdışına çıkmak için sağlık, eğitim ve iş ile ilgili birçok neden var. Bu tip seyahatlerde oluşan yükü hafifletmek için biz de bilet fiyatına katkıda bulunmak istedik. İndirim kampanyalarımızda, önceliği yurtdışına çıkmak zorunda kalan çocuklu ailelere verdik. Onların seyahat masraflarının 100 TL’lik kısmını hediye ediyoruz. Özellikle çocuklarının eğitimi ya da sağlığı söz konusu ise seyahat etmeleri bir zorunluluk haline geliyor. Biz de bu durumdaki ailelere özellikle destek olmak istedik.

Çocuksuz aileler, çiftler veya birlikte seyahat etmesi gereken iş adamları için de, tek kişilik seyahatin maliyetine ikinci bir kişinin maliyeti de ekleniyor. Biz de bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için iki kişilik yurtdışı uçuşlarda 50 TL’lik indirim yaptık.

Kampanyadan yararlanma süresini de özellikle uzun tutacağız; bugünden başlayıp Eylül sonuna kadar uçak biletleri indirimli alınabilecek. Bilindiği gibi erkenden satın alınan uçak biletleri daha hesaplı olur. İsteyenler 30 Haziran 2019’a kadar, yani önümüzdeki senenin ortasına kadar yapacakları seyahatlerin uçak biletlerini bile bu kampanyamızdan yararlanarak alabilirler”.