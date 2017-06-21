Uçak manzaralı sahur etkinliği

Atatürk Havalimanı apronunda oluşturdukları alanda çalışanlar hem eğlendi hem de çalıştı. Etkinlik alanını ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Bu yıl biz planlamalarımızı yaparken tek haneli büyüme planladık. Ama gidişat ve piyasa bize gösteriyor ki, tek haneli büyümenin yerine çift haneli büyüme gelirse kimse şaşırmasın” dedi

Türk Hava Yollarının iştiraklerinden olan Turkish Ground Services’ in çalışanlarını motive etmek ve yaklaşan bayram öncesi morallerini yükseltmek için Atatürk Havalimanı apron’unda sahur etkinliği düzenledi. Apronda ve havalimanında çalışan personelinin eğlenceli vakitler geçirmesi için tüm imkanlarını seferber eden TGS yetkilileri bu etkinliğin her yıl yapılacağını söyledi. Etkinlik alanını ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ve yöneticiler çalışanlarla sohbet ederken etkinlik alanına kurulan oyun alanlarında çalışanlar ile vakit geçirdi. Çalışanlarla vakit geçiren İlker Aycı, “Hamd olsun geçen seneden bu tarafa çok farklı bir noktadayız. Zor günleri arkada bıraktık. Geride bıraktık. Hem Şirketimiz olarak,hem sektörümüz olarak,hem de ülke olarak çok zor bir dönemi geride bıraktık’dedi

Bayramda Atatürk Havalimanı çıkışlarında 80 bin yolcuyu bulacağız

Bu gün daha güçlü olduklarını söyleyen Aycı,” Görüyorsunuz bu gün daha da güçlüyüz. Birlik beraberliğimiz daha da güçlü. Şirketimiz daha güçlü, Ülkemiz daha güçlü. Türkiye ekonomisi sizlerde gördünüz yüzde 5 büyüme açıklandı. 2017 yılında gelen yüzde 5 büyüme bizim için dahada güzel günlerin müjdecisi. Hamd olsun Mayıs ayında ve Nisan ayında şirketimiz büyüme gösterdi. Mayıs ayında dış hatlarda özellikle arkadaşlar büyümeyi yüzde 6.7 gördük ve daha da büyüme süratle devam ediyor. Sanıyorum bayramda Atatürk havalimanı yolcu çıkışlarda 80 binleri bulacak. Bunlar bizim için çok güzel haberler. Çok müjdeli haberler. Ülkemize gerek içerden dışarıya gerekse dışarıdan içeriye gerekse dışarıdan dışarıya her türlü yolcunun Ülkemizi yine bir merkez olarak görüp ziyarete geldiğini, turizmin hareketlenmeye başladığını, gerek Rusların gerek Avrupalıların gerek uzak doğuluların yeniden Türkiye’ye geldiklerini veya Türkiye üzerinden dünyaya gittiklerini görüyoruz. Bizim insanımızda yine bayramda tatilini güzel yerlerde geçirmek için veya slayi rahim yapmak için bizimle uçuyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bu nedenle ben arkadaşlarımızın ramazanlarda böyle sahurda kısada olsa bir araya gelmesini beraber sahur yapmalarını beraber eğlendiklerini beraber vakit geçirmelerini gördükçe şüphesiz daha mutlu oluyorum. Zor günleri geride bıraktık. Ama bir ve beraber olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Bir daha ülkemize böyle musibetlerin yaşanmaması için asla kapıları açık bırakmamalıyız. Safları sık tutmalıyız” dedi

Türk Hava Yolları hep yukarıda olacak, yükseklerde olacak

Gazetecilerin, THY kısa sürede zararını kapatıp kara geçti. Bunun sırrı ne? Bunu nasıl yaptınız? Sorusuna ,” Biz hiç hakka olan güvenimizi yitirmedik. Biz hiç çalışanlarımıza, bayrağımıza, değerlerimize olan inancımızı hiç yitirmedik. En karanlık günlerde bile yitirmedik. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettik ve birbirimize sahip çıktık. Birbirimize omuz verdik. Çalışanlarımızın açıkçası bu aidiyet duygusu milletine bağlılığı, ülkesine,milletine, değerlerine ve şirketine bağlılığı bizi bu günlere getirdi. Bizde arkadaşlarımızla birlikte yöneticiler olarak sorumluluğumuzun farkında olarak çalıştık. İş ortaklarımızla birlikte zor günlere beraber göğüs gerdik. Doğru planlamalar yaptık.Doğru kararlar aldık. Zaman zaman aldığımız kararlar eleştirilere uğradı. Zaman zaman eleştiriler şüphe boyutunu da aştı. Bu gün gelinen noktada görüyoruz ki Türk Hava Yolları dimdik ayakta. Son çeyrekte aslında biliyorsunuz ki yılların son çeyreği en zayıf çeyrektir. Ama geçen yıl son çeyrekte 386 milyon dolar son çeyrekte kar etmeyi başardık. Herkes hep birlikte bu işe omuz verdi birlikte kazandık. Birlikte başardık. Dahada çıtayı yukarı çıkaracağız. Güven ve istikrar Türkiye’de oldukça Türk Hava Yolları hep yukarıda olacak,yükseklerde olacak. O güven ve istikrar ortamını oluşturanlara da buradan müteşekkir olduğumuzu iletiyorum” dedi

Bütün uçaklarımız havada

Büyüme hikayesine devam edeceklerini söyleyen Aycı, “ Türk Hava Yolları Türkiye’de büyüme hikayelerinin okunduğu, büyüme hikayelerinden birisi olmaya devam edecek. Bu yıl biz planlamalarımızı yaparken tek haneli büyüme planladık. Ama gidişat ve piyasa bize gösteriyor ki, tek haneli büyümenin yerine çift haneli büyüme gelirse kimse şaşırmasın. Ama biz yinede çok gerçekçi çok realist hesaplarımızı yaparak planlamalarımızı yaptık ve seneyide planlamalarımız doğrultusunda götürüyoruz. Temmuz Ağustos ayında ki çıkış bizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Çıkıştayız hamd olsun yerde hiçbir uçağımız yok. Bütün uçaklarımız havada. Tüm uçaklarımız doluluk oranı artmış bir şekilde rotalarına gidip geliyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Yaptığımız planlamaların sonuç verdiğini görüyoruz, buda bizi çok memnun ediyor. Büyümeye devam yani. Büyüme hikayesine devam. Büyümeye devam” dedi

Atatürk Havalimanı Turkısh Ground Services (TGS) apronunda kurulan ve 4 gün sürecek olan Ramazan etkinlik alanında personel sahur vaktine kadar hem yemek yiyecek hem de kurulan oyun alanlarında stres atacaklar. Etkinlik alanında yemek stantlarının yanı sıra, şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinası ve langırt gibi oyun alanları bulunuyor. Turkısh Ground Services etkinlik alanında her gün yaklaşık bin 700 kişiye ikram ve hediye dağıtıyor.