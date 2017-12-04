Uçak trafiğine CB bulutu engeli

Uçaklar elektrik yüklü bulutlar yüzünden havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar yakıt kritiğine girdi.

İstanbul’da CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapamadı. Elektrik yüklü bulutlardan dolayı havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi. Uçakların yaklaşma rotaları hava durumuna göre değiştirildi. Hava trafiğini düzenlemek için kontrolörler yoğun çaba gösterdi. Bazı uçaklar havada tur atmaktan dolayı yakıt kritiğine girdi.