Ücretsiz kanser tarama tırı Eyüpsultan meydanında

Eyüpsultan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile KETEM Kanser tarama tırı Eyüpsultan meydanında hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de her yıl 163 bin 500 kişiye koyulan kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor.Bunun yanında hayatını kaybeden her 5 kişiden 1'inin ölüm nedeni ne yazık ki çeşitli kanser hastalığı.Erkeklerde en sık akciğer, prostat ve kolon kanseri görülürken kadınlarda ise meme ve rahim ağzı kanseri vakalarına rastlanıyor.

19 Kasım tarihi itibari ile Eyüpsultan Camii meydanının girişinde KETEM tırlarında hizmete başlayan sağlık ekipleri 16 Kasım'a kadar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseri taramaları yapacak. Programa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Atak, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren sağlık müdürü Atak, şöyle konuştu;

"Ülkemizde her gün 450 kişiye kanser hastalığı teşhisi konuluyor. Bu çok ciddi bir rakam ve biz de bu sebeple erken teşhisin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Sağlık müdürlüğü olarak belediyemiz ile birlikte ülkemizde kanser hastalığının teşhisi tarama süreci ve eğitimleri için hizmet veren KETEM'in tarama tırı çalışmasını başlattık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bize desteklerinden dolayı da Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür ederim."