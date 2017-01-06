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06 Ocak 2017 13:40

Ücretsiz öğrenci servislerine meclis onayı

Ücretsiz öğrenci servislerine meclis onayı

06 Ocak 2017 13:40

Maltepe’de geçtiğimiz yıl başlayan ve öğrencilerin ücretsiz servislerle okula gidip gelmelerine olanak tanıyan öğrenci servis uygulaması ile ilgili sunulan teklif, Maltepe Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.
Maltepe Belediyesi’nin ocak ayı olağan toplantıları sona erdi. Maltepe Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Ziya Hayırlıoğlu Başkanlığı’nda yapılan üçüncü birleşimde, gündemde yer alan dört madde görüşülerek karara bağlandı. Maltepe’de geçtiğimiz yıl başlayan ve öğrencilerin ücretsiz servislerle okula gidip gelmelerine olanak tanıyan ve büyük ilgi gören uygulamaya dair önerge, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündemine gelen önergede, ilçedeki ortaöğretim okullarının ağırlıklı olarak ilçe merkezine yakın mahallelerde olması nedeniyle, E-5’in üst tarafındaki mahallelerde ikamet eden öğrencilerin merkeze yakın okullara ulaşımında sorunlar yaşandığı belirtildi.
Öğrencilerin yolcu yoğunluğu nedeniyle kimi zaman araçlara alınmadıklarına yer verilen raporda, sorunun çözümü için Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğine değinildi. 3 ayrı komisyonda görüşülen ve öğrencilerin taşınması görevinin belediye tarafından yerine getirilmesinin uygun görüldüğü rapor, CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.



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