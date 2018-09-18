Ücretsiz okul servisi 4. yılında

yılında da devam ediyor. Uygulama ile 7 hat üzerinden taşınan Maltepeli öğrenciler, okullarına ücretsiz olarak ulaşım imkanı buluyor.

Maltepe Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin okullarına rahat ve güvenli bir şekilde taşınması amacıyla 3 senedir başarıyla sürdürdüğü ücretsiz öğrenci servislerini, bu sene de sürdürme kararı aldı. Servisler 7 hat üzerinden, öğrencileri evden okula ulaştırıyor. Günlük ortalama 400 öğrenciye hizmet verecek olan servisler bugüne kadar 185 bin kilometre yol katetti.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar dileyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim-öğretim görmeleri için canla başla çalışıyoruz. İstanbul'un trafik çilesinde öğrencilerimiz mağdur olmasın, huzurla ve güvenle okullarına ulaşabilsin diye 4 yıldır uygulamaya koyduğumuz ücretsiz okul servislerimiz sayesinde, öğrencilerin ulaşım ücretleri de ceplerine harçlık olarak kalıyor” dedi.

7 hat , 2 Vardiya

Öğrenci servisleri, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu saatlerde, belirlenen 7 güzergâhta, sabah 06:10 ve 07:10 saatleri arasında 2 vardiya halinde sefer gerçekleştirecek. Öğrenciler servislerden faydalanmak, saatleri ve güzergâhlarıyla ilgili bilgi alabilmek için mahalle muhtarlıklarına başvurabilecek.

Ring seferlerin gerçekleştirileceği hatlar şöyle;

1 Nolu Hat (Gülensu-Esenkent-Cevizli-Bağlarbaşı): Gülensu Son Durak-Gülensu İ.Ö.O.-Gülsuyu Heykel-Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi-Esenkent Muhtarlık-Esenkent Metro Durağı-TSKM-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü

2 Nolu Hat (Gülensu-Gülsuyu-Girne-Aydınevler-Küçükyalı): Gülensu Son Durak-Gülensu İ.Ö.O.-Gülsuyu Heykel-Ayla Caddesi-Sevtap Caddesi-Özkuruşlar İETT Durağı-Maltepe Köprüsü-Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kırçiçeği Caddesi-Küçükyalı Köprüsü-Halit Armay Sağlık Meslek Lisesi-Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Bülbül Sokak-Maltepe Anadolu Lisesi-Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 Nolu Hat (Zümrütevler-Aydınevler-Küçükyalı-Girne): Zümrütevler Muhtarlık-Zümrütevler Merkez Camii İETT Durağı-Nil Caddesi İETT Durağı-Onbeşevler Merkez İETT Durağı-Narlıdere Caddesi İETT Durağı-Atilla Uras Anadolu Lisesi- Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Girne Aile Sağlığı Merkezi-Küçükyalı Meslek Lisesi-Küçükyalı Köprüsü- Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Rüştü Paşa İETT Durağı-Karayolları İETT Durağı-Maltepe Anadolu Lisesi- Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4 Nolu Hat (Aydınevler-Girne-Zümrütevler-Cevizli): Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Doğuşkent Caddesi-Çamlık-Nil Caddesi-Akşemsettin Caddesi-Eski Üsküdar Caddesi-Özkuruşlar İETT Durağı-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü

5 Nolu Hat (Başıbüyük-Fındıklı-Girne-Esenkent-Cevizli): Başıbüyük-Trafo Caddesi-Başıbüyük Muhtarlık-Fındıklı Muhtarlık-Fındıklı Atatürk Caddesi-Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Maltepe Köprüsü-Gülsuyu Köprüsü-Özkuruşlar İETT Durağı-Esenkent Muhtarlık-Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi- Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü

6 Nolu Hat (Başıbüyük-Fındıklı-Aydınevler-Küçükyalı): Trafo Caddesi-Başıbüyük Muhtarlık-Fındıklı Muhtarlık-Fındıklı Atatürk Caddesi- Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kırçiçeği Caddesi-Küçükyalı Köprüsü-Halit Armay Sağlık Meslek Lisesi-Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Bülbül Sokak-Maltepe Anadolu Lisesi-Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7 Nolu Hat (Büyükbakkalköy-Girne-Cevizli): Büyükbakkalköy Muhtarlık-Narcity-Çamlık-Doğuşkent Caddesi- Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Maltepe Köprüsü-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhan Gazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı- Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü.