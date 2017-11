23 Aralık’ta temeli atılacak olan çiftliğin, 1 yıl sonra 35 bin büyükbaş süt ineği ve besi sığırı ile üretime geçmesi hedefleniyor. Fame Game A.Ş. CEO’su Mehmet Aydın, tarım ve hayvarcılık sektöründeki yeni yatırımlarının amacını kaliteli et ve süt ürünlerinin vatandaşa uygun fiyatlarla ulaştırılması olduğunu söyleyerek, “Çiftliğimizin ful kapasite çalışması ile birlikte güncel et ve süt fiyatlarında önemli düşüşler sağlanacak. Vatandaşın ucuz, güvenilir et ve süt ürünlerine ulaşması için 2018 yılı içinde de benzer projelere start vererek ülkemizi sektörde dünya sıralamasında yukarı çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Arıcılıktan, bal üretim tesislerine, süt ve besi çiftliklerinden, süt ve et işleme entegre tesislerine Türkiye’nin 4 ilinde 8 tesis ile tarım ve hayvancılık yatırımları gerçekleştiren Çiftlikbank, geçtiğimiz ay Sakarya Taraklı’da dünyanın en büyük damızlık mavi yumurta çiftliğini hizmete sokmuştu. Çiftlikbank tesislerinde üretilen mavi yumurta, süt, et, bal, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünlerini son tüketiciye 100’e yakın Çiftlikbank Şarküterisi ile ulaştırıyor. Marka, Konya Akşehir’de gerçekleştireceği yatırım ile son dönemlerde sıkça tartışılan yüksek et ve süt fiyatlarına yönelik stratejik bir yatırım gerçekleştirecek.

Bağımsız hayvan yetiştiricilik modeli ile yatırım

Çiftlikbank, tüm çiftlik ve tesis yatırımlarında olduğu gibi Akşehir’de de satın aldığı 2 milyon 250 bin metrekare üzerine kuracağı çiftlikte, 35 bin süt ve besi hayvanı yetiştirecek. Hayvanların yem ihtiyacını bölge çiftçisine eğitim verip 40 hektarlık alanda üretim yaptırıp istihdam sağlayacak olan firma, üretimde bağımsız hayvan yetiştiriciliği modelini benimsemiş ve yeni yatırım projelerinde de bu modeli devam ettirmeyi hedefliyor. Akşehir Çiftliği Avrupa ve Türkiye’nin en büyüğü, Ortadoğu ülkeleri arasında 4’üncü, dünyada ise 11’inci sırada yer alacak. Yüzde 30’u devlet teşviki ile gerçekleştirilecek yatırımın reel yatırım bütçesi 700 milyon Türk lirası olacak.

Bilimsel ve robotik üretim gerçekleştirilecek

15 bin sağılan inek, toplamda 35 bin büyükbaş hayvan kapasiteli işletmede, 1000 metre kare idari bina yerleşkesinin yanı sıra biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları ve 400 dönümü kapalı alan olarak planlandı. Çiftliği su ihtiyacı ise yine 1400 metre kare alan üzerine kurulacak 400 bin tonluk su deposu ile karşılanacak. 31 bin 200 metre kare buzağılık alanda toplam 5 bin 700 adet yerleşim kulübesi yer alacak. Yerleşim yerinin içerisindeki buzağılar, son teknoloji olan otomatik robotik besleme ünitesiyle birlikte beslenerek sağlıklı ve kontrollü buzağı yetiştirme hedefleniyor.

120 bin metre kare kapalı sağmal ahırda, her biri 500 adet hayvan kapasitesine sahip 30 adet sağmal ahır yer alacak.Çiftlikte 2 bin metre kare alana sahip 5 adet doğumhanede yer alacak. Avrupa standartlarında süt üretiminin de gerçekleştireceği tesislerde 50 adet tam otomatik sağımhane bulunacak. Her biri 1000 metre kare alan üzerine kurulu olan sağımhaneler, rotari 50’lik sistemden oluşuyor. İşletmenin 100 bin metre karelik alanında, 20 bin metre kare alandan oluşan bir adet gübre toplama alanı ve 5 adet gübre stok alanı yer alacak. Toplamda 47 bin metre karelik alan üzerinde ise 9 bin 500 metre kare alana sahip 1 adet sıvı gübre toplama alanı ve 5 adet sıvı gübre stok alanı yer alacak.

Eelektriğini gübreden kendi üretecek

İşletme içerisinde yer alan 20 adet yarı açık sistem dişi genç hayvan ahırının her biri 12 bin metre karelik alana sahip olacak. Toplamda 240 bin metre kare alana sahip olan yarı açık sistem dişi genç hayvan ahırında 10 bin hayvanın bakımı yapılabilecek. 10 adet erkek besi alanının her biri 12 bin metre kare alana sahip ve toplamda 120 bin metre kare alan içerisinde 5 bin adet erkek besi hayvanı yer alacak. Toplamda 50 bin metre kare alan üzerine kurulu hayvanlar için ayrılan 10 adet ot deposunun her biri 5 bin metre kareden oluşuyor ve 20 bin ton ot kapasitesine sahip. Her bir silaj deposu 70 bin metre kare olup 5 adet bulunmakta ve 280 bin metre küp hacme sahip olacak. Toplamda stoklanabilen silaj miktarı ise 140 bin ton olarak planlandı. İşletme içerisinde ayrıca; aylık 6 bin ton üretim kapasiteli yem fabrikası bulunacak. 1 megavat elektrik üretim kapasiteli biyogaz tesisi de yer alacak. Bu elektrik üretimiyle işletmenin elektrik ihtiyacı karşılanacağı gibi ve en az 100 haneye de elektrik temin edilecek.

Günlük 350 bin litre süt

İşletmede günlük 250 bin ile 350 bin litre süt üretiminin yanı sıra günlük 200 bin litre süt tozu üretim tesisi yer alacak. Firma bu tesiste üretilen süt tozlarını yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Tesis, Türkiye’de büyüklük ve entegrasyon olarak bir ilk olma bakımından önem arz ediyor. Toplam 600 kişiye istihdam sağlayacak olan işletmede günlük 750 kişiye hizmet verecek olan bir de yemek fabrikası yer alacak. Çiftlik Avrupa ve Türkiye’de 1’inci, Ortadoğu ülkeleri arasında 4’üncü, dünyada ise 11’inci ‘En Büyük’ süt ve besi hayvan işletmesi olma özelliğini taşıyor.

Çiftlik Bank’ın kurucu CEO’su Mehmet Aydın temeli atılacak proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Çiftlik Bank olarak bu projeyle birlikte ülke sınırlarını aşarak dünya tarımında kalkınmayı, birlikte üretmeyi, çiftçi ile sanayicinin ortak bir çalışma alanına sahip olduğu mekanizasyon ve entegrasyonu hayata geçiriyoruz. Çiftlikte 600 kişiyi direk istihdam etmeyi hedefliyoruz. İstihdam edilen personelin aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 5 bin kişiye ulaşan bir ekonomik dalga oluşturmuş olacağız. Biz Anadolu’yu ve dolayısı ile ülkemizi ve bölgeyi önemsiyoruz. Köylümüzü önemsiyoruz. Tarım ve hayvancılık klasmanında Allah’ın izniyle ülkemizi yukarı taşıyacağız ve bunu yaparken öz kaynaklarımızı, insanımızın emeği ile birleştirip yüksek değerler üreteceğiz“.