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26 Temmuz 2018 22:50

UEFA Avrupa Ligi: B36 Torshavn: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi: B36 Torshavn: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

26 Temmuz 2018 22:50

Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’ı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Larin ile ver kaç sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tolgay’ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.


66. dakikada Lens’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adriano’nun dar açıdan çektiği şutta kaleci Hentze topu kornere çeldi.


77. dakikada Tolgay ceza sahası içine girdikten sonra savunma son anda müdahale ediyor. Savunmanın uzaklaştırdığı topu alan Babel’in ceza yayının üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


90. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında ön direkte topla buluşan Vagner Love’un topuğu ile vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Gundadalur


Hakemler: Evgeni Aranovskiy xx, Serhiy Bekker xx, Semen Shlonchak xx


B36 Torshavn: Hentze x, Eriksen x, Petersen x, Faero x, Mellemgaard x (Heinesen dk. 41 x), Magnusson x, Brockie x, Jacobsen x (Samuelsen dk. 79 x), Olsen x, Cieslewicz x, Saag x (Przybylski dk. 60 x)


Yedekler: Askham, Samuelsen, Johansen, Samuelsen


Teknik Direktör: Jakup Borg


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xxx, Necip Uysal xx, Fatih Aksoy, xx, Caner Erkin xx, Gary Medel xx, Tolgay Arslan xx (Dorukhan Toköz dk. 78 x), Adriano xx, Lens xxx (Vagner Love dk. 85 ?), Babel xx, Larin x (Mustafa Pektemek dk. 74 x)


Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpay Çelebi, Orkan Çınar, Alvaro Negredo


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Lens (dk. 8), Gökhan Gönül (dk. 26) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Jacobsen (B36 Torshavn), Mustafa Pektemek (Beşiktaş)




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