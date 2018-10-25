UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Genk: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3.
maçında Beşiktaş, sahasında Belçika ekibi Genk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
16. dakikada Pozuelo'nun pasında topla buluşan Malinovskyi'nin rakibini geçerek ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.
23. dakikada hızlı atağa çıkan Genk'te sağ kanatta topla buluşan Maehlen'in ortasında ceza saha içinde Samatta'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
25. dakikada Samatta'nın ceza yayı sol tarafından plase vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.
36. dakikada Pozuelo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında defansın arkasına sarkan Samatta'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
45+4. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
Stat: Vodafone
Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan (Roco dk. 27), Oğuzhan, Lens, Quaresma, Larin
Yedekler: Tolga, Fatih, Gökhan Töre, Dorukhan, Mustafa Pektemek, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Pozuelo, Malinovskyi, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala
Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Aidoo, Piotrowski, Seck, Gano
Teknik Direktör: Philippe Clement
Gol: Samatta (dk. 23) (Genk)
Sarı kartlar: Lens (Beşiktaş), Lucumi (Genk)