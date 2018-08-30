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30 Ağustos 2018 21:16

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Partizan (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Sırp ekibi Partizan’ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Partizan (Maç devam ediyor)

30 Ağustos 2018 21:16

Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.




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