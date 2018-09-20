İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Sarpsborg: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında evinde Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muhammed'in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Heintz'in vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.


19. dakikada Muhammed'in kısa pasıyla topla buluşan Askar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


29. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası içine hareketlenen Lens'in içeriye çevirdiği topu kale önünde bulunan Larin kontrol edemedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Larin


Yedekler: Tolga, Quaresma, Babel, Tolgay, Necip, Vida, Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Hom, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen


Yedekler: Falch, Utvik, Jorgensen, Hoberg Vetti, Agger, Singh, Larsen


Teknik Direktör: Geir Bakke


Sarı kartlar: Medel (Beşiktaş), Askar (Sarpsborg)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.