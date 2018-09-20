UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Sarpsborg: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında evinde Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muhammed'in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Heintz'in vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Muhammed'in kısa pasıyla topla buluşan Askar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
29. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası içine hareketlenen Lens'in içeriye çevirdiği topu kale önünde bulunan Larin kontrol edemedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Larin
Yedekler: Tolga, Quaresma, Babel, Tolgay, Necip, Vida, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Hom, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen
Yedekler: Falch, Utvik, Jorgensen, Hoberg Vetti, Agger, Singh, Larsen
Teknik Direktör: Geir Bakke
Sarı kartlar: Medel (Beşiktaş), Askar (Sarpsborg)