UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Lask Linz: 0 (İlk yarı)

Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Avusturya ekibi Lask Linz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuzhan’ın ceza sahasına ortasında arka direkte Babel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Goiginger’in ortasında ön direkte Tetteh’in dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
21. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ taraftan ortasında ön direkte Lens topu önüne aldı. Hollandalı futbolcunun düzelterek ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
31. dakikada Tetteh’in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Holland’ın yaptığı vuruş kaleyle buluşmadı.
34. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Babel kafa vuruşunu yaptı. Kale önüne düşen topa Oğuzhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
45+1. dakikada sol taraftan Lens’in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Tolgay’ın aşırtma şutu direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Frankowski Bartosz x, Marcin Boniek xx, Jakub Winkler xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xxx, Pepe xx, Necip xx, Caner xx, Oğuzhan xxx, Tolgay xx, Medel xx, Babel xxx, Lens xx, Larin xx
Yedekler: Utku, Quaresma, Negredo, Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Lask Linz: Schlager xx, Ramsebner xx, Trauner xx, Pogatetz xx, Ranftl xx, Holland xx, Michorl xx, Ullmann xx, Goiginger xx, Tetteh xx, Frieser xx
Yedekler: Gebauer, Wostry, Wiesinger, Jamnig, Benko, Otubanjo, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Oliver Glasner
Gol: Babel (dk. 6) (Beşiktaş)