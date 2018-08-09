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09 Ağustos 2018 22:58

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Lask Linz: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Lask Linz: 0 (Maç sonucu)

09 Ağustos 2018 22:58

Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Avusturya ekibi Lask Linz’i 1-0’lık skorla mağlup ederek, tur için önemli avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Caner’in ortasında Larin göğsüyle indirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Oğuzhan’ın kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


58. dakikada sağ kanattan Lens’in pasında ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolgay’ın şutu kaleci Schlager’de kaldı.


69. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda yerden seken topa Pepe’nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


84. dakikada Holland’ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.


90+3. dakikada Quaresma’nın sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Pepe kafa vuruşunu yaptı. Arka direk dibinde Love’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Frankowski Bartosz x, Marcin Boniek xx, Jakub Winkler xx


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Necip xx, Caner xx, Oğuzhan xx (Love dk. 78 xx), Tolgay xx, Medel xx, Babel xx, Lens xx (Quaresma dk. 70 x), Larin xx (Negredo dk. 86 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Lask Linz: Schlager xx, Ramsebner xx, Trauner xx, Pogatetz xx, Ranftl xx, Holland xx, Michorl xx (Doğan dk. 90+1 ?), Ullmann xx, Goiginger xx, Tetteh xx (Otubanjo dk. 76 x), Frieser xx (Jamnig dk. 67 x)


Yedekler: Gebauer, Wostry, Wiesinger, Benko


Teknik Direktör: Oliver Glasner


Gol: Babel (dk. 6) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Ramsebner, Goiginger, Trauner (Lask Linz)




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