UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - B36 Torshavn: 0 (İlk yarı)

Öne Eleme Turu’nda Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan Caner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Larin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada sol kanattan Caner’in yaptığı ortada ön direkte Tolgay’ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında kale önünde Larin’in volesinde top yandan auta gitti.
30. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı kornerde kale önünde Necip’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Caner’in ara pasında Lens, topu topuk pasıyla Larin’in önüne indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Larin’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada sol kanattan Lens’in orta şut karışımında kaleci Askham topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi kale önünde Tolgay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
43. dakikada sağ kanattan Lens’in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Caner’in yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Hakemler: Carlos Xistra xx, Nuno Pereira xx, Nuno Manso xx
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Fatih Aksoy xx, Caner xxx, Adriano xx, Medel xxx, Tolgay xx, Lens xxx, Babel xx, Larin xxx
Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Dorukhan, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
B36 Torshavn: Askham xx, Eriksen xx, Petersen xx, Faore xx, Magnusson xx, Nielsen xx, Brockie xx, Heinesen xx, Cieslewicz xx (Saag dk. 18 x), Olsen xx, Przbylski xx
Yedekler: Hentze, Samuelsen, Gili Samuelsen, Johansen, Jacobsen, Ragnar Samuelsen
Teknik Direktör: Jakup A Borg
Goller: Larin (dk. 31), Caner (dk. 43) (Beşiktaş)