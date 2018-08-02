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02 Ağustos 2018 21:50

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - B36 Torshavn: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - B36 Torshavn: 0 (İlk yarı)

02 Ağustos 2018 21:50

Öne Eleme Turu’nda Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol kanattan Caner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Larin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


19. dakikada sol kanattan Caner’in yaptığı ortada ön direkte Tolgay’ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


25. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında kale önünde Larin’in volesinde top yandan auta gitti.


30. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı kornerde kale önünde Necip’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


31. dakikada Caner’in ara pasında Lens, topu topuk pasıyla Larin’in önüne indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Larin’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


36. dakikada sol kanattan Lens’in orta şut karışımında kaleci Askham topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi kale önünde Tolgay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.


43. dakikada sağ kanattan Lens’in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Caner’in yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0



Hakemler: Carlos Xistra xx, Nuno Pereira xx, Nuno Manso xx


Stat: Vodafone Park


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Fatih Aksoy xx, Caner xxx, Adriano xx, Medel xxx, Tolgay xx, Lens xxx, Babel xx, Larin xxx


Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Dorukhan, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


B36 Torshavn: Askham xx, Eriksen xx, Petersen xx, Faore xx, Magnusson xx, Nielsen xx, Brockie xx, Heinesen xx, Cieslewicz xx (Saag dk. 18 x), Olsen xx, Przbylski xx


Yedekler: Hentze, Samuelsen, Gili Samuelsen, Johansen, Jacobsen, Ragnar Samuelsen


Teknik Direktör: Jakup A Borg


Goller: Larin (dk. 31), Caner (dk. 43) (Beşiktaş)




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