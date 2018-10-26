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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Genk: 4 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3.

maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Pozuelo'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dewaest'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


60. dakikada Roco'nun hatasında topu kapan Samatta'nın sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.


63. dakikada Samatta'nın pasında topu alan Pozuelo'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


69. dakikada Lucumi'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Samatta'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2


74. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında arka direkte Gökhan Gönül topu Vagner Love'a indirdi. Onun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2


79. dakikada Piotrowski'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topu alan Samatta'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla çıktı.


81. dakikada orta sahada topu alan Ndongala, Vida'yı geçerek ceza sahası içine girdi. Ndongala'nın kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3


83. dakikada Samatta'nın ceza sahası içi sol taraftan ortasında arka direkte topu alan Piotrowski'nin kafa vuruşunda top Caner'e de çarparak filelere gitti. 1-4


86. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Vagner Love kafayla topu ağlara gönderdi. 2-4



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Medel, Tolgay Arslan (Roco dk. 27), Oğuzhan, Lens, Quaresma, Larin (Vagner Love dk. 46)


Yedekler: Tolga, Fatih, Gökhan Töre, Dorukhan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Pozuelo (Seck dk. 80 ?), Malinovskyi, Heynen, Paintsil (Piotrowski dk. 75), Samatta (Gano dk. 87 ?), Ndongala


Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Aidoo


Teknik Direktör: Philippe Clement


Goller: Vagner Love (dk. 74 ve 86) (Beşiktaş), Samatta (dk. 23 ve 69), Ndongal (dk. 81), Piotrowsk (dk. 83) (Genk)


Sarı kartlar: Lens, Roco, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Oğuzhan (Beşiktaş), Lucumi, Dewaest, Uronen (Genk)

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