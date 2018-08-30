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30 Ağustos 2018 21:54

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Partizan: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi Partizan’ı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Partizan: 0 (İlk yarı)

30 Ağustos 2018 21:54

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


13. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında arka direkte Quaresma bekletmeden kale önüne gönderdiği topa Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


37. dakikada ceza sahası dışından Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


45. dakikada Larin ile yaptığı verkaç sonucu penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


45+3. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın ceza sahasına ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorge xx


Beşiktaş: Utku xx, Gökhan xx, Pepe xxx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx, Tolgay Arslan xx, Necip Uysal x (Oğuzhan dk. 27 xx), Caner Erkin xx, Quaresma xxx, Larin xx


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Babel, Negredo, Roko, Dorukhan, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Partizan: Stojkovic xx, Miletic xx, Markovic xx, Valiente xx, N.Miletic xx, Scekic xx, Ivanovic xx, Zakaric xx, Pantic xx, Zdjelar xx, Ricardo xx


Yedekler: Kljajic, Sehovic, Soumah, Enache, Smiljanic, Nikolic, Ozegovic


Teknik Direktör: Zoran Mirkovic


Goller: Pepe (dk. 37), Oğuzhan (dk. 45) (Beşiktaş)


Sarı kart: Miletic (Partizan)




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