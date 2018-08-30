UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Partizan: 0 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
13. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında arka direkte Quaresma bekletmeden kale önüne gönderdiği topa Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
37. dakikada ceza sahası dışından Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Larin ile yaptığı verkaç sonucu penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
45+3. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın ceza sahasına ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorge xx
Beşiktaş: Utku xx, Gökhan xx, Pepe xxx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx, Tolgay Arslan xx, Necip Uysal x (Oğuzhan dk. 27 xx), Caner Erkin xx, Quaresma xxx, Larin xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Babel, Negredo, Roko, Dorukhan, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Partizan: Stojkovic xx, Miletic xx, Markovic xx, Valiente xx, N.Miletic xx, Scekic xx, Ivanovic xx, Zakaric xx, Pantic xx, Zdjelar xx, Ricardo xx
Yedekler: Kljajic, Sehovic, Soumah, Enache, Smiljanic, Nikolic, Ozegovic
Teknik Direktör: Zoran Mirkovic
Goller: Pepe (dk. 37), Oğuzhan (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kart: Miletic (Partizan)