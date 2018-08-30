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30 Ağustos 2018 22:57

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 3 - Partizan: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Partizan’ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 3 - Partizan: 0 (Maç sonucu)

30 Ağustos 2018 22:57

Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pantic’in yaptığı sert vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.


57. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Zakaric’in ortasında Pantic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.


59. dakikada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Larin, Gökhan Gönül’e pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül’ün kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Oğuzhan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.


65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Caner’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Srojkovic topu son anda kornere çeldi.


69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0


87. dakikada sol taraftan Quaresma’nın kullandığı kornerde arka direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stojkovic’ten kornere gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorge xx


Beşiktaş: Utku xx, Gökhan xx, Pepe xxxx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx (Dorukhan dk. 77 x), Tolgay Arslan xx, Necip Uysal x (Oğuzhan dk. 27 xx), Caner Erkin xx (Gökhan Töre dk. 87 ?), Quaresma xxx, Larin xx


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Babel, Negredo, Roko


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Partizan: Stojkovic x, Miletic x, Markovic x (Nikolic dk. 46 x), Valiente x, N.Miletic xx, Scekic x (Enache dk. 57 x), Ivanovic x (Soumah dk. 62 x), Zakaric x, Pantic x, Zdjelar x, Ricardo x


Yedekler: Kljajic, Sehovic, Smiljanic, Ozegovic


Teknik Direktör: Zoran Mirkovic


Goller: Pepe (dk. 37 ve 69), Oğuzhan (dk. 45) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Miletic, Ricardo, Nikolic (Partizan)




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