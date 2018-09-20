UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında evinde karşılaştığı Norveç ekibi Sarpsborg’u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında evinde karşılaştığı Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Ljajic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girer girmez boştaki Larin'e ortaladı. Bu futbolcu topa istediği gibi vuramadı.
51. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinden önce topu kapan Larin, soldan bindiren Babel'i gördü. Topla ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu, savunmayı geçip aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
65. dakikada Ljajic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Larin'in ceza sahası içine girer, girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
69. dakikada Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 2-0
75. dakikada hızlı gelişen Sarspborg atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada sol kanattan Babel'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Oğuzhan'ın arka direğe çıkardığı topa Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
90+4. dakikada sol taraftan Heintz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top Zachariassen'in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Necip dk. 85 ?), Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic (Tolgay dk. 78), Lens, Gökhan Töre (Babel dk. 46), Larin
Yedekler: Tolga, Quaresma, Vida, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Hom, Tamm, Thomassen, Halvorsen (Singh dk. 70), Lund-Nielsen (Vetti dk. 86 ?), Zachariassen, Heintz, Muhammed (Larsen dk. 81 ?), Mortensen
Yedekler: Falch, Utvik, Jorgensen, Hoberg, Agger
Teknik Direktör: Geir Bakke
Goller: Babel (dk. 51), Roca (dk. 69), Lens (dk. 82 (Beşiktaş), Zachariassen (dk. 90+4) (Sarpsborg)
Sarı kartlar: Medel, Roco (Beşiktaş), Askar (Sarpsborg)