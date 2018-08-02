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02 Ağustos 2018 22:52

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 6 - B36 Torshavn: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 6 - B36 Torshavn: 0 (Maç sonucu)

02 Ağustos 2018 22:52

Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’ı 6-0’lık skorla mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde Larin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


74. dakikada sol kanattan Caner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Oğuzhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Askham’ın altından ağlarla buluştu. 4-0


79. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre’nin içeri çevirdiği topa ön direkte Larin’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0


82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan’ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.


90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup rakiplerinden sıyrılıp vurmak istedi ancak savunma elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Vagner Love, maçın skorunu ilan etti. 6-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Carlos Xistra xx, Nuno Pereira xx, Nuno Manso xx


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Fatih Aksoy xx (Oğuzhan dk. 46 x), Caner xxx, Adriano xx, Medel xxx, Tolgay xx, Lens xxx (Gökhan Töre dk. 62 x), Babel xx (Love dk. 77 x), Larin xxx


Yedekler: Utku, Mustafa Pektemek, Dorukhan, Alpay Çelebi


Teknik Direktör: Şenol Güneş


B36 Torshavn: Askham xx, Eriksen xx, Petersen xx, Faore xx, Magnusson xx, Nielsen xx, Brockie xx, Heinesen xx, Cieslewicz xx (Saag dk. 18 x (Jacobsen 71 x), Olsen xx, Przbylski xx (Hugin Samuelsen dk. 62 x)


Yedekler: Hentze, Gili Samuelsen, Johansen, Ragnar Samuelsen


Teknik Direktör: Jakup A Borg


Goller: Larin (dk. 31, 61 ve 79), Caner (dk. 43), Oğuzhan (dk. 74), Vagner Love (dk. 90+2 pen.) (Beşiktaş)




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