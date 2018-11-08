UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Anderlecht: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Thomas Didillon'da kaldı.
10. dakikada orta sahanın sağında Şener'den topu alan Ayew'in topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
15. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ön direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.
19. dakikada Frey'in pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin, ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada Trebel'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
Yedekler: Erten, İsmail, Isla, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Trebel, Kums, Makarenko, Gerkens, Zakaria Bakkali, Diamata
Yedekler: Boeckx, Sanneh, Najar, Saief, Lokonga, Amuzu, Santini
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck