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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Spartak Trnava: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


18. dakikada orta alanda aldığı topla ilerleyen Chanturishvili'nin ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ tarafta topu alan Frey'in ortasında ön direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.


25. dakikada Ayew'in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


31. dakikada Eljif Elmas'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşunu kaleci Chudy uzaklaştırdı.


45+2. dakikada Chanturishvili'nin ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşunda kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Tobias Welz, Rafeal Foltyn, Markus Hacker


Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, EljifElmas, Ayew, Frey, Slimani


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Barış, Valbuena, Benzia


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Grendal, Jirka, Chanturishvili, Bakos


Yedekler: Rusov, Janso, Kulhanek, Ghorbani, Hlandik, Miesenboeck, Malecki


Teknik Direktör: Radoslav Latal

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