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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertliler, gruptan çıkma şansını yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Frey'in pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Eljif Elmas'ın topu düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Didillon meşin yuvarlağı kornere çeldi.


71. dakikada Valbuena'nın ceza yayı sol tarafından ceza sahası içine ortasında kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak direkt kaleye giderek ağlarla buluştu. 1-0


74. dakikada Saelemaekers'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Valbuena, sol taraftan ceza sahası içine girdi. Kaleci Didillon'un çalımlayan Valbuena'nın pasında altıpas noktası üzerinde Frey, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından hareketlenen Eljif Elmas'ın formasının arkasından çeken Zakaria Bakkali sarı kart gördü. 76. dakikadan sarı kartı olan Bakkali böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Stat: Ülker


Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg


Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson (Isla dk. 88 ?), Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena (İsmail dk. 82 ?), Frey, Slimani


Yedekler: Erten, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Anderlecht: Didillon, Saelemaekers (Najar dk. 77 ?), Vranjes, Bornauw (Sanneh dk. 46), Milic, Trebel (Lokonga dk. 77 ?), Kums, Makarenko, Gerkens, Zakaria Bakkali, Dimata


Yedekler: Boeckx, Saief, Amuzu, Santini


Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck


Goller: Valbuena (dk. 71), Frey (dk. 74) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Zakaria Bakkali (dk. 79) (Anderlecht)


Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe)

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