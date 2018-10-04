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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Spartak Trnava: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında evinde karşılaştığı Slovak temsilcisi Spartak Trnava’yı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında evinde karşılaştığı Slovak temsilcisi Spartak Trnava'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, böylece gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Slimani'den seken topla buluşan Frey'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.


52. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Sktrel'in kafa ile verdiği pasta kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


57. dakikada Eljif Elmas'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin pasında kaleci Chudy ile karşı karşıya kalan Hasan Ali'nin vuruşunda Chudy meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


65. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Slimani'nin rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.


68. dakikada Ayew'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Tobias Welz, Rafeal Foltyn, Markus Hacker


Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes (İsmail dk. 76), Eljif Elmas, Ayew (Valbuena dk. 76), Frey, Slimani (Mehmet Topal dk. 88 ? )


Yedekler: Volkan, Şener, Barış, Benzia


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth (Hlandik dk. 66), Godal, Oravec, Rada, Gressak, Grendal (Ghorbani dk. 68), Jirka (Miesenboeck dk. 82 ?), Chanturishvili, Bakos


Yedekler: Rusov, Janso, Kulhanek, Malecki


Teknik Direktör: Radoslav Latal


Goller: Slimani (dk. 52 ve 68) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Frey, Ayew, Valbuena (Fenerbahçe), Chanturishvili (Spartak Trnava)

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