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14 Eylül 2017 20:50

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi

14 Eylül 2017 20:50

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


13. dakikada Wanderson’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Paulo’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.


14. dakikada Wanderson’un ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


22. dakikada Lukoki’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte topla buluşan Paulo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.


24. dakikada Clichy’nin hatasında topla buluşan Lukoki’nin ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Stefan Johannesson xx, Fredrik Nilsson xx, Magnus Sjöblom xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, Gökhan İnler xx, Visca xx, Mossoro xx, Elia xx, Adebayor xx


Yedekler: Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Da Costa, Kerim Frei, Alparslan Erdem


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Ludogorets: Broun xx, Cicinho xx, Moti xx, Plastun xx, Batista xx, Goralski xx, Anicet xx, Dyakov xx, Lukoki xx, Farias xx, Paulo xx


Yedekler: Renan, Terziev, Sasha, Campanharo, Vasilev, Keşerü, Kovachev


Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov




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